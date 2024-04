Ehrenamtskarte in Wegberg Anerkennung für ehrenamtliches Engagement

Das Thema „Würdigung des Ehrenamtes“ wurde in einem Gespräch mit Vertretern der örtlichen Vereine im Rahmen eines Austauschs mit der Verwaltung bereits am 16. Mai 2019 kurz erörtert. Dabei wurde von den Anwesenden geäußert, dass diese andere Möglichkeiten der Wertschätzung einer Ehrenamtskarte vorziehen würden. Die Verwaltung will deshalb die Vereinsvertreter im Mai diesen Jahres zu einer Veranstaltung in die Wegberger Mühle einladen, um unter anderem das Thema Ehrenamtskarte noch einmal zur Diskussion zu stellen.