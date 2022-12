Offene Ganztagsschule in Wegberg Elternbeiträge könnten ab 2023 steigen

Die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) ist in Bewegung: 2023 will die Stadt ein weiteres, flexibles Betreuungsangebot einführen. Außerdem läuft derzeit die Ausschreibung für die Trägerschaft jener Jugendhilfeangebote außerhalb des Unterrichtes, die seit 15 Jahren der Verein „Spielend lernen – AWO-Betreuung in Schulen“ innehat. Und die Verwaltung hält es für erforderlich, die Elternbeiträge zu erhöhen – wegen der steigenden Finanzierungskosten, des aufgestockten Mindestlohns und der allgemeinen Teuerungsrate durch die Inflation. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde am Dienstagabend intensiv über den letztgenannten Punkt diskutiert, aber eine Entscheidung letztlich auf kommendes Jahr vertagt.