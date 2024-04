Glasfaserausbau Spatenstich in Dalheim-Rödgen und Arsbeck

Es geht weiter voran mit dem superschnellen Internet in Wegberg. Den Startschuss mit einem symbolischen Spatenstich vollzogen Vertreter der Deutschen Telekom jetzt gemeinsam mit Bürgermeister Christian Pape in der Straße Im End in Arsbeck. Gestartet ist der Ausbau auch in Dalheim-Rödgen. Die Glasfaser Plus realisiert in diesem Rahmen rund 2300 Glasfaseranschlüsse bis ins Haus. „Ich freue mich sehr, jetzt den Glasfaserausbau in Arsbeck, Dalheim und Rödgen zu begleiten“, sagte Christian Pape. „Dank des eigenwirtschaftlichen Ausbaus der Glasfaser Plus erhalten nun auch unsere Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen Zugang zur Hochgeschwindigkeits-Datenautobahn. Das ist eine wirklich gute Nachricht für alle Beteiligten.“