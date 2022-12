Frau in Hilden bestohlen Betrüger geben sich als Handwerker aus

Wie die Polizei mitteilt, klingelten am Donnerstag, 1. Dezember, gegen 17.20 Uhr die zwei Unbekannten an der Wohnungstüre im Bereich rund um den Erikaweg in Hilden. Die Männer gaben sich als Handwerker aus und wollten den Wasserdruck prüfen, wie sie erklärten. Die Kriminellen brachten die Frau dazu, die Täter unbeobachtet im Wohnbereich zu lassen, während sie im Bad das Wasser aufdrehen sollte.