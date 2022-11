Kreis ist gegen den Doppelhaushalt Wieder Ärger für die Mühlenstadt

Genau dieses will die finanzschwache Kommune mit dem neuen Haushaltsentwurf nach sieben Jahren vorzeitig wieder verlassen können. Voraussetzung dafür: Gute Jahresergebnisse versetzen Wegberg nach Auffassung der Verwaltungsspitze in die Lage, Defizite auszugleichen und ausgeglichene Haushalte bis in das Jahr 2026 vorzulegen. Dies sehe die Kommunalaufsicht allerdings anders, wie Bürgermeister Stock ausführte. Auch nach zwei Gesprächsterminen verbleibe der Kreis bei seiner Auffassung. Ein vorgeschlagener Kompromiss, „die Haushaltssatzung in Kraft zu setzen und das Weitere gegebenenfalls über eine Nachtragssatzung im Laufe des Jahres 2023 zu klären, fand keinen Anklang“, so der Verwaltungschef. Er selbst sehe hingegen keine Pflicht, einen veränderten Planentwurf vorzulegen.