Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Einbrüche in Häuser und Autos

Einbruch in Granterath Schon in der vergangenen Woche, zwischen Montag und Donnerstag, sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße In Granterath eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter gewaltsam ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst nicht klar.