Nabu Wegberg Neuer Lebensraum für Vögel und Insekten

Die Aktiven des Nabu Wegberg hoffen nun auf ein gutes Wuchsergebnis. Die nächste Fläche, ein Acker, ist schon in Planung und soll in den nächsten Wochen auf gleiche Weise umgewandelt und aufgewertet werden. Mehr Natur ist dringend nötig in der Teichbachaue, denn Moorböden dienen, eine ausreichende Vernässung vorausgesetzt, als natürlicher CO 2 -Speicher.