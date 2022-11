Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Autofahrer überfährt Hund und flieht

Kellerfenster eingeschlagen Zwischen Dienstag und Samstag brachen unbekannte Täter durch das Entfernen eines Gitters an einem Kellerschacht in ein Einfamilienhaus an der Blumenstraße in Wegberg ein. Anschließend schlugen sie das Kellerfenster ein und gelangten in das Innere des Hauses, das vollständig durchsucht wurde. Zu einem weiteren Einbruch über ein Kellerfenster kam es an der Straße Bahnkuhle in Wegberg-Harbeck zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 11 Uhr. In der Nähe scheiterten Einbrecher an einem weiteren Kellerfenster.