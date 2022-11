Blaulichtticker im Erkelenzer Land LKW stürzt auf Zechenhalde um

BMW gestohlen Zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.25 Uhr, stahlen unbekannte Täter in der Straße Alte Schule in Hückelhoven-Millich einen schwarzen BMW X5, an dem zum Tatzeitpunkt Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren.