Hundetreffen in Harbeck Das macht den Mops froh

Das Mopstreffen wurde vor etwa drei Jahren von Franziska Opwis ins Leben gerufen – damals traf man sich noch an der Hundewiese am Harriksee. Mittlerweile findet das Treffen jeden Sonntag auf dem Bauernhofgelände am Küppersweg in Harbeck statt. Da Möpse, so Opwis scherzhaft, „Schönwetterhunde“ seien, gibt es auf dem Gelände neben der großen Spielwiese auch die Möglichkeit, die Innenräumlichkeiten der ansässigen Hundeschule zu nutzen – bei schlechtem Wetter können die kleinen Flitzer auf vier Pfoten sich vom kühlen Nass schnell in den warmen Innenraum verziehen.