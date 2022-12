Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Kartendiebe heben Bargeld ab

Bankkarte gestohlen und Geld gezogen Nachdem ein Mann am Dienstag, 29. November, gegen 16.30 Uhr in einem Elektromarkt an der Straße Am Landabsatz in Hückelhoven seinen Einkauf mit einer Bankkarte bezahlt und dazu die Geheimnummer eingetippt hatte, wurde er kurz darauf auf dem Parkplatz von zwei Männern und einer Frau darum gebeten, einen Geldschein zu wechseln. Zuhause stellte er fest, dass seine Geldkarte fehlte. Obwohl er diese sofort sperren ließ, hatten die Täter an einem Geldautomaten bereits Bargeld gezogen. Der erste Mann war etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, hatte einen dunkleren Teint und war dunkel gekleidet. Er trug zudem eine Mütze. Der zweite Mann war nur etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und etwa 50 bis 60 Jahre alt. Er war untersetzt und hatte kurze, dunkle Haare. Die Frau war ebenfalls 50 bis 60 Jahre alt, schlank und hatte lange dunkle Haare. Sie war zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß und mit einer dunklen Steppjacke bekleidet. Alle Personen trugen Corona-Masken. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02452 9200 entgegen.