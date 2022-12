Kreis Heinsberg Zahl der Autodiebstähle leicht gestiegen

Aufklären lassen sich die Taten in den meisten Fällen nicht, teilte die Polizei mit. „Vereinzelt gelingt es uns, Fahrzeuge zurückzubringen. Das liegt dann meistens an in den Autos verbauten GPS-Modulen, über die Fahrzeuge geortet werden können“, erklärt Linkens. Das war etwa bei einem in Erkelenz gestohlenen Land Rover im August der Fall. Eher zufällig war erst vor einer Woche ein in Gangelt gestohlener BMW wieder aufgetaucht. Bei einer nächtlichen Kontrolle hinter der Grenze in den Niederlanden hatten die dortigen Polizisten Unregelmäßigkeiten festgestellt und den Diebstahl aufgedeckt.