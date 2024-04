Generalversammlung Theaterverein Schwalmbühne wählt neuen Vorstand

Gleichzeitig mit der Ehrung fand die Neuwahl des Vorstandes statt. Walter Kotlowski scheidet als Vorsitzender aus dem Vorstand aus. Dafür tritt Nadine Kosak erstmals in den Vorstand ein und übernimmt nun die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit. Neuer erster Vorsitzender ist Stephan Schlebusch, der die letzten vier Jahre den Posten als zweiter Vorsitzender und Vertreter für die Öffentlichkeitsarbeit innehatte. Sabrina Körfer übernimmt die erste Regie und tauscht somit mit Toni Röttinger den Platz, der nun den Posten als zweiter Regisseur einnimmt. Gespielt wird übrigens dieses Jahr wieder am letzten Wochenende im November sowie am ersten Wochenende im Dezember im Forum Wegberg. Alle Infos dazu gibt es ab Sommer auf der Homepage des Vereins unter: www.schwalmbühne.de.