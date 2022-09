Weihnachtsmarkt trotz Energiekrise : Moers soll leuchten

Moers In der City werden die Einschaltzeiten der Weihnachtsbeleuchtung lediglich reduziert – ausgerichtet auf die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts. Der Stadtmarketingchef rechnet vor, warum schönes Licht in der Adventszeit bares Geld bedeutet und wo er stattdessen Energie sparen will.

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt: Für viele Moerserinnen und Moerser ist das ein besonders emotionales Thema. Jedes Jahr verwandeln viele tausende Lichtlein die Einkaufsstraßen in einen bezaubernden Ort. Jetzt allerdings ist Energiekrise, und da stellt sich die Frage, ob so viel Glanz überhaupt noch sein soll und sein darf.

Inhaberin der zum Teil aufwendig gestalteten Straßenbeleuchtung ist in Moers seit 2015 die ISG. Für Investitionen in die Innenstadt steht der Händlergemeinschaft von städtischer Seite mit Unterstützung des Landes ein Fonds zur Verfügung. Jeder private Euro wird dabei durch einen öffentlichen von Bund, Land und Stadt verdoppelt. In den vergangenen Jahren wurde so die Weihnachtsbeleuchtung nach und nach ergänzt.

Info Weihnachtsmarkt noch nicht rund ums Schloss Dieses Jahr In diesem Jahr soll es noch keinen Weihnachtsmarkt auf dem umgestalteten Schlossplatz geben. Die angestammten Aussteller wollen, wie berichtet, mit ihren Buden lieber auf dem Kastellplatz bleiben. „Hinzu kommt, dass es nach zwei Jahren Pandemie nicht mehr so viele Händler gibt wie früher“, sagt Stadtmarketingchef Michael Birr. Nächstes Jahr Um den Weihnachtsmarkt rund ums Schloss, der dann 2023 starten soll, wird sich Birrs Nachfolgerin oder Nachfolger kümmern. Der Geschäftsführer verlässt Moers Marketing Ende des Jahres.

Zuletzt kamen die illuminierten Bäume unter anderem am Königlichen Hof, am Alt- und am Neumarkt hinzu, die eigentlich das ganze Jahr über strahlen sollten. Um Energie zu sparen und ein Zeichen zu setzen, wurde darauf in den Sommermonaten bereits verzichtet. „Im Oktober werden die Bäume m abgestimmt auf die Öffnungszeiten der Gastronomie – wieder beleuchtet“, sagt Achim Reps. Wie andere Städte ganz auf Weihnachtsstimmung verzichten möchte man in Moers nämlich nicht.

„Atmosphäre ist ein ganz wichtiger Faktor für Innenstädte – vor allem in der Vorweihnachtszeit“, betont der ISG-Chef, der in der Altstadt selbst ein Geschäft mit Geschenk- und Dekoartikeln betreibt. „Nach der Pandemie brauchen der Handel und die Gastronomie jetzt dringend positive Signale. Mit den Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln wird die nächste Zeit für sie noch schwierig genug.“

12.000 Euro kostet das Aufhängen, Abhängen und Einlagern der kompletten Moerser Innenstadtweihnachtsbeleuchtung, erklärt der ISG-Chef. „Weil das viel Geld ist, sind wir bereits vor einigen Wochen auf die Stadt zugegangen, um abzuklären, wie wir verfahren wollen.“ Geeinigt habe man sich darauf, dass die Einschaltzeiten reduziert werden – ausgerichtet auf die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts, der in diesem Jahr vom 17. November bis zum 22. Dezember auf dem Kastellplatz stattfindet.

„Das heißt konkret: Wir schalten um 16.30 Uhr eine halbe Stunde später ein und am Abend früher aus“, erklärt Reps. „Wenn der Weihnachtsmarkt also unter der Woche um 20 Uhr schließt, wird die Beleuchtung in der Innenstadt wahrscheinlich bis um 20.30 Uhr an sein – damit nicht alles auf einen Schlag dunkel ist.“

Auch Michael Birr ist der Meinung, dass auf die Weihnachtsbeleuchtung nicht verzichtet werden sollte. Der Stadtmarketingchef kann das auch mit Zahlen belegen: „Es gibt Erhebungen darüber, wie viel Geld Weihnachtsmarktbesucher in Moers außerhalb des Marktes in der Innenstadt ausgeben“, sagt er. „Der Betrag liegt zwischen 13 und 14 Euro pro Person. Bei im Schnitt 300.000 Weihnachtsmarktbesuchern über fünf Wochen macht das eine Menge zusätzliche Kaufkraft, die aber natürlich voraussetzt, dass die Menschen sich wohlfühlen – sonst halten sie sich nicht in der Stadt auf und geben kein Geld aus.“

Zusätzliche Energie eingespart werden soll in diesem Jahr aber auch auf dem Moerser Weihnachtsmarkt. „Wir verzichten diesmal auf die LED-Wand, über die sonst das Programm angezeigt wird“, sagt Birr. „Die verbraucht einfach zu viel Strom.“ Bereits vor Jahren von Eis auf Kunststoff umgestellt wurde der Belag der Eisbahn. „Schon damals waren die Energiekosten hoch, es waren aber auch ökologische Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben“, sagt Michael Birr. „Heute kommt uns das zugute. Auch alle Weihnachtsmarktbuden sind mittlerweile auf LED-Beleuchtung umgerüstet.“