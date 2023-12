Dichterin, Komponistin und Autorin aus Moers Magdalena Rumpff feiert 100. Geburtstag

Auch in Moers war und ist Magda Rumpff aktiv, zum Beispiel beim Bilanz-Theater, oder auch beim Meerbecker Leserkreis 55 plus, den sie immer noch jeden Monat in der „Werkstatt Meerbeck“ besucht. Sie lebt in einer kleinen Wohnung in Rheinkamp, ist erstaunlich fit, nutzt einen Computer, kommuniziert über Mails und wirkt so gar nicht wie 100. Aber es steht nun mal auf dem Papier.