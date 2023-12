Stadtfinanzen in Moers Warum Moers Steuererhöhungen plant

Was müssen die Moerser voraussichtlich zahlen? Beschließt der Rat eine Erhöhung der Grundsteuer B um 60 Hebesatzpunkte, so bedeutet dies für Moerser, die jetzt 1000 Euro pro Jahr zahlen, eine zusätzliche Belastung in Höhe von 80 Euro im Jahr 2024. Eine Erhöhung der Grundstuer B um 600 Punkte würde in diesem Fall eine eine zusätzliche Belastung in Höhe von 810 Euro bedeuten. Auf einen Monat heruntergerechnet wären dies 67,50 Euro mehr. „Für viele wäre das keine große Belastung“, sagte Thoenes.