Fußball-B-Ligist legt Beschwerde ein SV Orsoy erzürnt wegen Spielabsage

Beris Vrebac hatte am vergangenen Sonntag einen richtig dicken Hals. Und das lag nicht am Auftritt seiner Mannschaft, die in der Fußball-Kreisliga B um den Aufstieg mitspielt. Die musste wider Erwarten gar nicht ran. Den Trainer des SV Orsoy hatte die Absage der letzten Partie in diesem Jahr beim FC Rumeln-Kaldenhausen II und die schnelle Neuansetzung der Begegnung „ohne Rücksprache“ erzürnt. Der SVO sollte an diesem Donnerstag antreten. Da hätte der Tabellendritte möglicherweise höchstens eine Rumpfelf stellen können. Staffelleiter Enes Krupic hat die Partie dann am Dienstagabend abgesetzt, auch, weil die Orsoyer ein offizielles Beschwerdeverfahren angestoßen haben.