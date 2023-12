Unternehmen aus Neukirchen-Vluyn Firma „Agasaat“ mit Landesehrenpreis für Lebensmittel ausgezeichnet

Silke Gorißen, NRW-Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin, hat am 27. November insgesamt 76 Unternehmen aus verschiedenen Branchen der nordrhein-westfälischen Ernährungswirtschaft mit dem „Landesehrenpreis für Lebensmittel NRW“ ausgezeichnet. Verliehen wird der Preis jährlich an Unternehmen, die hohe Qualität von Lebensmitteln bieten. Dabei reicht die Unternehmensstruktur in NRW von global agierenden Unternehmen über einen breit aufgestellten Mittelstand bis hin zu Kleinbetrieben. Mit dabei sind Produzenten von Fleisch- und Wurstwaren, von Brot- und Backwaren, von Bier, Spirituosen, alkoholfreien Getränken, Süßwaren ebenso wie von Milchprodukten.