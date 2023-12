Turnier in Rheinberg U16-Handball-Mädchen des Konrad-Duden-Gymnasiums werden Kreismeisterinnen

In der Großraumturnhalle an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße in Rheinberg fand am Dienstag die Kreismeisterschaft im Mädchenhandball der Klasse U16 statt. An diesem Schulwettbewerb für Gymnasien nahmen neben dem Rheinberger Amplonius-Gymnasium (blaue Trikots) das Gymnasium Voerde (rote Trikots) und zudem das Konrad-Duden-Gymnasium Wesel und das Moerser Gymnasium Adolfinum teil. Nach einer Begrüßung und einem Auftritt der Cheerleadergruppe des Amplonius-Gymnasiums traten alle Teams gegeneinander an. Am Ende setzte sich das Team des Weseler Konrad-Duden-Gymnasiums durch und zieht als Kreismeister in die nächste Runde ein. RP-Foto: Armin Fischer