Evangelische Gemeinde Moers Umzugströdel im Tersteegenhaus

Das Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde Moers ist auf dem Weg in seine neuen Räume an der Hopfenstraße. Seit dem 4. Dezember werden am bisherigen Standort an der Haagstraße 11 Kisten gepackt und zur neuen Adresse gebracht. „Ganz vieles können wir aber nicht mitnehmen“, sagt Pfarrerin Anke Prumbaum. Deshalb macht das Tersteegenhaus am Samstag, 9. Dezember, seine Türen auf. Alle, die möchten, sind zum Stöbern eingeladen und können – gerne gegen eine Spende – ihre kleinen oder größeren Fundstücke mitnehmen. „Wir hoffen, dass viele Sachen, die bisher im Tersteegenhaus waren, auf diese Weise ein neues Zuhause bekommen“, sagt Pfarrerin Prumbaum. Beginn des Trödels ist um 10 Uhr. Ende gegen 16 Uhr.