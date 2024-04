Boys’ Day und Girls‘ Day in Moers und Neukirchen-Vluyn Schüler lernten Pflegeberuf am St. Josef Krankenhaus kennen

Der Name Boys‘ Day ist an den Girls‘ Day, den Tag, an dem sich Mädchen über „typische“ Männerberufe informieren können, angelehnt. Beide Tage sollen dazu beitragen, die Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees zu etablieren. In Neukirchen-Vluyn hat sich die Firma Trox am Girls‘ Day in diesem Jahr beteiligt. Zudem hat im Kreis Wesel die Lineg in Moers Schülerinnen bei sich aufgenommen sowie Trimet Aluminium in Voerde und die Wellkistenfabrik Fritz Peters in Moers. Im Kreis Kleve waren Unimicron Germany in Geldern, Uni Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik in Weeze und Ipsen International in Kleve dabei.