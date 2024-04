Neue Gastronomie in Moers Weinbar Mo-Vino öffnet in der Altstadt

Lange wurde gerätselt, wie es mit dem ehemaligen „Caffè Sotto“ in der Moerser Innenstadt, in Höhe von C&A und gegenüber vom Restaurant Autentico, weiter gehen könnte. Ende März schloss Betreiberin Zeynip Brinkmeier den beliebten Treffpunkt an der Moerser Oberwallstraße. Im Oktober 2021 hatte sie die Espresso-Bar eröffnet.