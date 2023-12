Politik in Moers SPD fordert Satzung für Vergnügungsstätten

„Bedingt durch solche Ansiedlungen kommt es durch an- und abfahrende Fahrzeuge vermehrt zu Problemen mit Lärm – auch bedingt durch die Menschenansammlungen, die in deren Nähe entstehen. Daraus resultiere oft Vermüllung oder Verschmutzung“, so die SPD. „Das Ziel muss es aus unserer Sicht sein, einen Trading-Down-Effekt mit Leerständen und fehlender Kundschaft erst gar nicht aufkommen zu lassen und über klare Vorschriften die Funktionsfähigkeit von Handel und Gewerbe zu sichern“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Atilla Cikoglu.