Abi-Mode 2024 in Moers Das perfekte Outfit für den Abiball

Moers · Die zentralen Abiprüfungen laufen in Moers gerade. Im Sommer ist die feierliche Entlassung. Für den Abiball in festlicher Robe überlassen die jungen Frauen nichts Zufall. Das sind die Trends in Farbe und Stil.

21.04.2024 , 17:30 Uhr

Britta Adams-Gogoll und Anja Bellinger-Fonck verkaufen in Moers seit 2019 an der Rheinberger Straße 392 Brautmoden, festliche Abendkleider wie auch so genannte Eventkleider. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann