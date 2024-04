Theater in Moers Damian Popp inszeniert Pygmalion am Schlosstheater

„Gerade, weil ihm die Rezeption seines Schauspiels nicht gefiel, hat er den Text im Nachhinein geändert“, erläutert der Regisseur, der mit Rosa von Praunheims „Fleischfachverkäuferinnen“ seinen Einstand in Moers gegeben hatte. Ungewöhnlich, dass gleich mehrere Theater sich dem gut 100 Jahre alten Stoff widmen: das Residenztheater in München, das Deutsche Theater in Berlin und ab dem 3. Mai das Schlosstheater in Moers. Dramaturgin Sandra Höhne weiß den Grund: „Seit einigen Jahrzehnten wird uns vermittelt, dass wir in einer klassenlosen Gesellschaft leben. Wer nur hart genug arbeitet, kann es nach ganz oben schaffen. Tatsächlich entscheidet aber immer noch die soziale Herkunft darüber, welche Chancen man im Leben bekommt“, sagt sie. Im Vergleich zur Zeit, in der Shaw sein Schauspiel schrieb, haben wir es heute allerdings mit deutlich abnehmendem Mitleid für den Einzelnen zu tun. „Besonders ungerecht ist unsere Gesellschaft zu Kindern. Etwa 20 Prozent aller Kinder in Deutschland wachsen in Armut auf“, so Höhne.