Brand bei Schloss Lauersfort in Moers „Wir konnten nicht verhindern, dass die Wohnung komplett ausbrennt“

Moers · Gegen 4.20 Uhr wurde die Feuerwehr Moers am frühen Donnerstagmorgen wegen eines brennenden Bettes zu einem Nebengebäude am Schloss Lauersfort in Kapellen alarmiert.

18.04.2024 , 10:12 Uhr

11 Bilder Wohnung bei Schloss Lauersfort in Moers brennt komplett aus 11 Bilder Foto: Christian Heekeren/Feuerwehr Moers

Laut Einsatzleiter Christian Heekeren konnten sich die Bewohner noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. „Sie sind von alleine wach geworden, es hätte sonst schlimmeres passieren können.“ Mit 60 Einsatzkräften wurde die betroffene Erdgeschosswohnung zunächst von zwei Seiten von außen gelöscht. Anschließend gingen mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude. „Wir konnten nicht verhindern, dass die Wohnung komplett ausbrennt, haben aber ein Übergreifen auf andere Einheiten verhindert“, so Heekeren. Laut des Einsatzleiters gestaltete sich die Wasserversorgung etwas schwierig, lange Schläuche waren im Einsatz. „Wir kennen die Örtlichkeiten zum Glück sehr gut.“ Nach etwa vier Stunden war der Einsatz beendet. Die Mieterin der Wohnung kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Sie hatte zuerst versucht, den Brand selbst zu löschen. Auch eine Einsatzkraft wurde verletzt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Wohnung bei Schloss Lauersfort in Moers brennt komplett aus

(ldi)