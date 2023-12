Zu Besuch bei Grafiker Jürgen Pankarz Der Mann, der die „Hüsch-Männekes“ erfand

18 Jahre ist es jetzt her, dass der Kabarettist und Moerser Ehrenbürger Hanns Dieter Hüsch am 6. Dezember nach langer, schwerer Krankheit verstarb. Vergessen ist er jedoch nicht. Am Sonntag besuchte die Rheinische Post den Grafiker Jürgen Pankarz, alias Moses, einen von Hanns Dieter Hüschs langjährigsten Freunden auf seinem denkmalgeschützten Bauernhof in St. Hubert bei Kempen und erfuhr dabei, was die beiden über so viele Jahre miteinander verband.