Früher Start der Weihnachtsmärkte Reibekuchen und Reibach

Das Monopol auf Weihnachten haben die Kirchen verloren. Andere bestimmen jetzt, wann Feststimmung aufkommen soll. So ist der November, einst dem Totengedenken vorbehalten, in seiner zweiten Monatshälfte bereits auf Vorfreude getrimmt – mit Lichtern, Tannenbäumen und Weihnachtsmärkten. Das sollten sich die Pfarrer nicht gefallen lassen. Denn die eigentlichen Fest- und Freudentage (ab 24. Dezember, Heiligabend!) lassen sich mit Spekulatius und Lebkuchen, obwohl schon seit September im Verkauf, nicht vorverlegen. Warten aufs Christkind bleibt in der vorweihnachtlichen Zeit die vornehmste Christenpflicht. Die beginnt aber nicht schon im November.