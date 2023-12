Größter Chor in Mönchengladbach So wird das Weihnachtssingen 2023 auf dem Rheydter Markt

Dazu wird der Marktplatz stimmungsvoll erleuchtet, mit Wachskerzen aus dem Hause Schaffrath, die an die Besucherinnen und Besucher verteilt werden. Sie können – auf Initiative der Pfadfinder in Mönchengladbach – am Friedenslicht aus Betlehem angezündet werden. Und der Nikolaus will ebenfalls vorbeischauen und Süßigkeiten an die Kinder auf dem Marktplatz verteilen. Das Programm dauert ungefähr bis 20 Uhr, vorher und danach können die Teilnehmer den Weihnachtsmarkt mit den vielfältigen Leckereien und Getränken genießen.