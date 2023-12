Wirtschaft in Moers Azubi-Wohnheim soll Standort Moers stärken

Die SPD-Fraktion Moers macht sich stark für den Bau eines Wohnheims für Auszubildende in der Stadt. Zusammen mit der Wohnungsbau Stadt Moers solle geprüft werden, „in welchen Zeitraum, an welchen Standorten und in welchem Kostenrahmen ein Wohnheim für Auszubildende und angeworbene Fachkräfte“ entstehen kann, heißt es in einem Antrag der Fraktion. Ziel ist die „Stärkung der Stadt Moers als Ausbildungs- und Wirtschaftsstandort“. Die SPD denkt an ein Wohnheim mit rund 100 Plätzen. Der Bund habe gerade ein Förderprogramm zu diesem Thema aufgelegt.