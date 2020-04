Kreis Wesel : Weiterer Todesfall nach Corona-Infektion

Kreis Wesel Der Kreis Wesel meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Insgesamt sind damit im Kreisgebiet 14 Menschen gestorben, nachdem sie positiv auf das Virus getestet worden waren.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist am Donnerstag um einen weiteren Fall auf 14 gestiegen. Wie der Kreis Wesel mitteilt, starb jetzt ein 73 Jahre alter Mann aus Moers, nachdem er an Covid-19 erkrankt war. Die 14 Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, waren zwischen 67 und 94 Jahre alt.

Ende Februar war der erste Corona-Fall im Kreis Wesel gemeldet worden. Bis Donnerstagmittag (Stand: 16. April 2020, 12 Uhr) ist die Zahl der bestätigten Infektionen auf nunmehr 418 gestiegen. Das sind neun Infektionen mehr als am Mittwoch (409 Fälle). In Dinslaken gibt es derzeit 61 bestätigte Fälle. Am MIttwoch hatte das Kreisgesundheitsamt 62 angegeben. Der Fehler sei aufgrund einer Verzögerung in der Verifizierung zustandegekommen, heißt es.