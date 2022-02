Pandemie im Kreis Viersen : Zwei Menschen sterben nach Corona-Infektion

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind zwei weitere Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Wie der Kreis am Montag mitteilte, handelt es sich um eine 82-jährige Frau und einen 82-jährigen Mann aus Viersen. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen auf 362.

Seit Samstag, 19. Februar, wurden dem Kreis Viersen 1077 neue Corona-Fälle bekannt, davon 150 in Willich, 126 in Tönisvorst, 92 in Kempen und 45 in Grefrath. Unter den Neuinfizierten sind Menschen aller Altersgruppen: 143 sind bis neun Jahre alt, 162 sind zehn bis 19 Jahre alt, 150 20 bis 29 Jahre. Unter den 30- bis 39-Jährigen registrierte der Kreis 178 neue Fälle, unter den 40- bis 49-Jährigen 167, unter den 50- bis 59-Jährigen 128. 81 Neuinfektionen entfallen auf die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen, 35 auf die 70- bis 79-Jährigen, 27 auf die 80- bis 89-Jährigen sowie sechs auf Menschen ab 90 Jahre.