Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei Todesfälle und sinkende Inzidenz

Kreis Mettmann 390 neue Covid-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Dienstag. Seit Beginn der Pandemie waren und sind mehr als 80.700 Personen mit dem Coronavirus infiziert (gewesen)

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Dienstag 5059 Infizierte erfasst, 958 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 467 (-65; 28 neu infiziert), in Haan 334 (-48; 17 neu), in Heiligenhaus 235 (-38; 19 neu), in Hilden 555 (-129; 37 neu), in Langenfeld 624 (-107; 56 neu), in Mettmann 483 (-73; 29 neu), in Monheim 436 (-69; 34 neu), in Ratingen 707 (-238, 47 neu) in Velbert 854 (-139; 100 neu) und in Wülfrath 364 (-52; 23 neu).