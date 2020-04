FDP Moers stellt Bürgerprogramm vor : „Mit Mut zum modernen Moers“

Dino Maas ist der Bürgermeisterkandidat der Moerser FDP. Foto: Julia Hagenacker

Moers Die FDP Moers stellt Bürgerprogramm für die Kommunalwahl 2020 vor.

Unter dem Motto „Transparent, lebenswert, optimistisch. Mit Mut zum modernen Moers.“ stellten Martin Borges, Vorsitzender der FDP Moers, dessen Stellvertreter Dietmar Meier sowie Bürgermeisterkandidat Dino Maas in einem Pressegespräch via Telefonkonferenz am Mittwoch ihr liberales Programm für die Kommunalwahl vor. Martin Borges betonte, dass es sich hierbei um einen Entwurf handele: „Wir wollen dieses Programm nicht nur intern diskutieren, sondern den Bürgern die Möglichkeit geben, sich in dieses Programm einzubringen und hoffen auf konstruktives Feedback.“

Letztlich würde dann am Parteitag über das Programm abgestimmt werden. Wann dieser stattfinden könne, stehe wegen der Corona-Krise derzeit noch in den Sternen. „Wir hätten den Parteitag zum angesetzten Termin gerne durchgeführt und hoffen, dass wir ihn so schnell wie möglich nachholen können“, sagt Bürgermeisterkandidat Dino Maas. Bis dahin seien alle Moerser Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, das Programm mitzugestalten.

13 Punkte werden in dem zwölfseitigen Programm der FDP aufgeführt. Für Dietmar Meier, selbstständiger Unternehmer, stand dabei die Wirtschaft im besonderen Fokus. „Damit Moers ein wettbewerbsfähiger Standort sei und sich mehr Wirtschaftsbetriebe ansiedeln, muss der Breitbandausbau vorangetrieben werden.“ Zudem lehnt die FDP eine Grundsteuererhöhung grundsätzlich ab. Es sei eine deutliche Herabsetzung der Grund- und Gewerbesteuern erforderlich, um Familien zu entlasten sowie Betriebe und Unternehmen neu anzusiedeln.

In Sachen Verkehr sollen zur Verbesserung der Sicherheit an Kindergärten, Schulen, Altenheimen und an besonderen Gefahrenstellen Tempo-30-Zonen entstehen. Für einen guten Verkehrsfluss solle Moers Tempo-50-Stadt sein.

Desweiteren würden die Liberalen Moers gerne als kreisfreie Stadt sehen. „Die Frage muss gestellt werden, ob der Kreis Wesel einer Großstadt wie Moers gerecht werden kann“, so Borges. Das wolle man prüfen.