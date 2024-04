Weiterbildung in Kamp-Lintfort Anja König leitet „Kolping Bildung“

Kolping Bildung Deutschland agiert mit 30 Standorten in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Brandenburg als regionaler sozialer Bildungsdienstleister und stehe seit 1990 für die Sicherung des Fachkräftenachwuchses, heißt es in der Unternehmensdarstellung. Die gemeinnützige Gesellschaft biete Menschen aller Altersgruppen und Nationalitäten entsprechend ihrer Fähigkeiten eine Vielfalt an Angeboten für ihre persönliche Entfaltung und berufliche Entwicklung. Das Unternehmen sei zertifiziert. Weitere Informationen zu Kolping Bildung Deutschland gibt es unter www.kolping-bildung-deutschland.de