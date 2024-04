Auch in der Moerser Innenstadt Polizei bekämpft bürgerbelastende Kriminalität

Moers · Mit Fahrzeug- und Personenkontrollen sind Polizeikräfte Mitte April auch in Moers gegen Kriminalität vorgegangen. Unterstützt wurden sie dabei vom Kreis Wesel. Was am Ende dabei herauskam.

26.04.2024 , 13:55 Uhr

Polizeikräfte haben unter anderem in der Moerser Innenstadt mehrere Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Foto: dpa/Sina Schuldt

In einem weiteren direktionsübergreifenden Einsatz zur Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität haben die eingesetzten Polizeikräfte am Dienstag, 23. April, mehrere Personen- und Fahrzeugkontrollen im Bereich der Moerser Innenstadt durchgeführt. Dabei kam es auch zu Ermittlungs- und Durchsuchungsmaßnahmen in verschiedenen Geschäften unter Beteiligung des Kreises Wesel. Insgesamt leiteten die Beamten mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen illegaler Aufenthalte, ein.

(lst)