Bande schlug auch in Moers zu : Automatensprengung: 29-Jähriger vor Gericht

Er soll Mitglied einer Bande gewesen sein. Zwei weitere Männer sind bereits verurteilt.

Wegen mehrerer Geldautomatensprengungen und Einbrüche steht ein Mann ab 27. April in Kleve vor Gericht. Dem 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz wird schwerer Bandendiebstahl in Tateinheit mit Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion in mehreren Fällen vorgeworfen. Er soll auch an der Sprengung eines Automaten an der Franz-Haniel-Straße in Moers am 14. Oktober 2018 beteiligt gewesen sein. Die Täter sollen damals Gas in das Gerät eingeleitet und aus sicherer Deckung heraus gezündet haben, hieß es damals. Zeugen beobachteten zwei vermummte Personen, die in einem roten VW Golf mit Duisburger Kennzeichen flüchteten.