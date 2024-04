Klassenerhalt sorgt für gelöste Stimmung Bei der BG Lintfort herrscht Vorfreude auf das letzte Saisonspiel

So oder so, verabschieden möchte sich das Team zumindest temporär – in die verdiente Pause. Das aber am liebsten mit einem Sieg. Die zwischenzeitlich angepeilte ausgeglichene Bilanz lässt sich zwar nicht mehr erreichen, dennoch wären neun Erfolge mit Blick auf die enorm ausgeglichene untere Tabellenhälfte letztlich als positives Zeichen für die kommende Spielzeit zu werten. Dazu hat man mit den Gästen noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel in Bornheim ging verloren, die Lintforter mussten in dieser Partie das Ende einer kleinen Siegesserie hinnehmen. Und für Samstag ist noch nicht klar, ob die Revanche auch gelingen wird. Die Einsätze von Till Achtermeier und Oskar Mellmann sind mehr als fraglich – und die Sechtemer konnten in den vergangenen Spielen auch mit Teams aus dem oberen Tabellendrittel mehr als ordentlich mithalten, hatten sowohl Meckenheim als auch zuletzt Köln jeweils am Rande einer Niederlage.