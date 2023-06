Awards in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen Spieler, Trainer, Torhüter, Team – die Gewinner der Saison

Am 24. Juni feiert Ali Salgin seinen 41. Geburtstag. Und geht man nach den Zahlen bei Fupa, befindet er sich derzeit in der Blütezeit seiner Fußballkarriere: 37 Tore erzielte Salgin in der abgelaufenen Saison für Aufsteiger Türkiyemspor, nie war er treffsicherer. Am Ende bedeutete das Platz eins der Torjägerliste der A-Liga. Das honorierten auch die Trainer in der Umfrage. „Er hat ohne Frage unter Beweis gestellt, dass er trotz seiner 40 Jahre nach wie vor über einen exzellenten Torriecher verfügt. Vielen Personen, die ihn sinnbildlich bereits auf das Abstellgleis verbannt haben, hat er bewiesen, wie wertvoll er sein kann und hat einen großen Teil zum Aufstieg Türkiyemspors beigetragen“, sagt Florian Wittkopf von Viktoria Rheydt. Salgin gewann die Abstimmung schließlich mit einigen Stimmen an Vorsprung Fabian Hentrup (Hehn), Atabey Kaplan (Rheindahlen) und Andrej Ferderer (Red Stars) mit zwei Stimmen. Ferderer belegt in der Torjägerliste mit 24 Treffern ebenfalls Platz zwei.