„Job wird immer anstrengender“ Deshalb macht Aufstiegscoach Frank Wachmeister Schluss beim SV Schelsen

Diesen zu Erreichen, ist dann auch das letzte Ziel, das Frank Wachmeister in Schelsen zu erfüllen hat. Im Anschluss an diese Spielzeit in der Kreisliga A wird der Aufstiegscoach seinen Platz an der Seitenlinie räumen. Das gab der Verein in dieser Woche bekannt. „Frank Wachmeister hat dem Vorstand der Fußballabteilung des SV Schelsen rechtzeitig in der Winterpause mitgeteilt, dass er über die laufende Saison hinaus die erste Mannschaft nicht mehr trainieren möchte. Er ist der Meinung, dass nach intensiven und sehr erfolgreichen Jahren eine Veränderung für Mannschaft und Verein sinnvoll ist“, heißt es von Vereinsseiten.