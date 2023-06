Zwei hohe Niederlagen Holpriges Saisonende für GHTC-Damen in der 2. Bundesliga

In der Not musste der GHTC mit Dilay Ata und Amelie Pape sogar auf zwei Nachwuchspielerinnen aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen, um überhaupt einen Kader für die Partie in Großflottbek zu stellen. Das Dilemma dabei für den GHTC: Zeitgleich spielte am Sonntag die zweite Damen-Mannschaft ein vorentscheidendes Spiel um den Aufstieg in die 1. Verbandsliga – und musste so auf zwei ihrer besten Spielerinnen verzichten. Doch wenn die erste Mannschaft laut den Regularien mit zu wenigen Spielern antritt, wird das Spiel der zweiten Mannschaft automatisch für den Gegner gewertet. Das hätte dann den möglichen Aufstieg gekostet. „Daran sieht man, dass das definitiv nicht geplant war“, sagt Geiger. Am Ende gewann die zweite Mannschaft trotzdem das Topspiel gegen Schellenberg mit 5:4.