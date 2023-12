Personelle Veränderung beim Kreisligist Carlos Miguel neuer Trainer beim 1. FC Viersen II

Nach dem Rücktritt von Beier übernahm zunächst Moreira mit Co-Trainer Patrick Wirth das Traineramt, doch das war nur interimsmäßig gedacht. „Auf die Situation war ich nicht vorbereitet, daher habe ich keinen Plan B in der Schublade“, so Moreira damals. Seitdem holte die Mannschaft in vier Begegnungen fünf Punkte und belegt nun den 13. Tabellenplatz. Der Anschluss an das Mittelfeld ist hergestellt. Nun wird Moreira den Posten wohl bis zum Ende der Spielzeit behalten, bevor der Neue übernimmt.