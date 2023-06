Dritter Saisonsieg in der Football-Oberliga Mönchegladbacher Wolfpack knackt Defensivbollwerk Münster

In einem punktearmen Spiel besiegte das Mönchengladbacher Wolfpack am Sonntagnachmittag das Team der Münster Mammuts mit 17:0 (7:0/0:0/0:0/10:0). Bei hochsommerlichen Temperaturen sahen die gut 200 Zuschauer auf der Platzanlage in Odenkirchen-Süd eine von beiden Defense-Reihen geprägte Partie, in der nach der frühen Führung der Gastgeber bis kurz vor Schluss nichts entschieden war.