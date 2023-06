Reserve landet auf Rang zwei Keine Doppelmeisterschaft für Borussias Frauenteams

Die zweite Frauenmannschaft von Borussia Mönchengladbach hat die Meisterschaft in der Niederrheinliga verpasst und die Saison als Tabellenzweiter abgeschlossen. Im Heimspiel gegen CfR Links unterlagen die Spielerinnen von Trainer Ahmadou Koita am Ende mit 1:3. Ohnehin wäre man auf fremde Schützenhilfe angewiesen gewesen, die am Ende ausblieb: Denn Spitzenreiter SV Walbeck machte seine Hausaufgaben und gewann beim GSV Moers mit 2:0. Somit wird es in der kommenden Saison erneut zu einem Stadtduell in Mönchengladbach kommen, da der FV Mönchengladbach aus der Regionalliga abgestiegen ist.