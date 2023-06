Umfrage zum Saisonabschluss Kreisliga A – Trainer, Spieler, Torwart und Mannschaft der Saison

Florian Wittkopf (Trainer Viktoria Rheydt)

Bester Trainer: Die beste Trainerleistung hat für mich Erhan Kuralay (Polizei SV) abgeliefert. Erhan hat nicht nur die 1. Mannschaft des PSV in sichere Bahnen gebracht, sondern gleichzeitig sehr erfolgreich die A-Jugend des PSV trainiert und hat es darüber hinaus geschafft, bereits Strukturen zwischen den Teams zu bilden. Kann Erhan diesen Weg weiter gehen, wird der PSV mittelfristig wieder oben anklopfen können.

Bester Spieler: Ali Salgin (Türkiyemspor) hat ohne Frage unter Beweis gestellt, dass er trotz seiner 40 Jahre nach wie vor über einen exzellenten Torriecher verfügt. Vielen Personen, die ihn sinnbildlich bereits auf das Abstellgleis verbannt haben, hat er bewiesen, wie wertvoll er sein kann und hat zudem einen großen Teil zum Aufstieg Türkiyemspors beigetragen.

Bestes Team: Mich in dem Sinne nicht überrascht, aber gut präsentiert, hat sich der SC Rheindahlen. Vor allem gegen die Topteams hat die Mannschaft immer wieder gezeigt, wozu sie in der Lage sind und sind völlig verdient direkt hinter den Top-Vier-Teams gelandet.

Bester Torhüter: Beim besten Torwart muss ich in den eigenen Reihen kramen und Sascha Jansen (Viktoria Rheydt) hervorheben. Sascha hat nicht nur mit 43 Jahren immer noch problemlos die Qualität, um in der Kreisliga A zu spielen, sondern ist zudem absolut positiv fußballverrückt. Er hat uns auf dem Platz und in der Kabine sehr gutgetan.