Aus in den Aufstiegsplayoffs Venlo vergibt gegen Almere alle Versuche im Elfmeterschießen

Keuken Kampioen Divisie · Venlo kämpft sich gegen Almere bis ins Elfmeterschießen. In der Lotterie vom Punkt versagen bei der VVV jedoch die Nerven: Vier Schützen vergeben allesamt. So verpasst die Mannschaft den Einzug ins Playoff-Finale für den Aufstieg in die Eredivisie.

04.06.2023, 08:00 Uhr

Venlo scheitert im Playoff-Halbfinale. Foto: Heiko van der Velden