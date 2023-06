Freiwilliger Absteig Warum sich Viktoria Rheydt kurzfristig aus der A-Liga zurückzieht

Die entsprechende Mail über den Rückzug ging am Sonntag an den zuständigen Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen: Viktoria Rheydt zieht mit sofortiger Wirkung seine erste Mannschaft aus der Kreisliga A zurück. Und das hat Auswirkungen auf die an diesem Sonntag zu Ende gegangene Spielzeit: Denn damit gilt Viktoria Rheydt als Absteiger der Saison 2022/23. Die Deadline ist laut Georg Degen, dem Sportlichen Leiter bei der Viktoria, jeweils der Tag des letzten Spieltages, der an diesem Sonntag stattfand. Bei der Viktoria wollte man jedoch nun den Schlussstrich ziehen und keine sportlichen Verschiebungen für die neue Saison verursachen. Die reguläre Saison hatte der Verein auf Platz zwölf über dem Strich abgeschlossen.