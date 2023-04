Neuaufstellung beim A-Ligisten Viktoria Rheydt stellt neues Trainerduo vor

Bischoff sagt zu seiner kommenden Aufgabe: „Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung als Spieler, das Wissen an die Jungs im technischen als auch im taktischen Bereich weitergeben kann.“ Einen Großteil der Spieler kenne er bereits. „Deshalb hab ich dem Ganzen zugesagt, als mein Name in den Ring geworfen wurde“, so Bischoff weiter.