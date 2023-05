Zurück ins Dorf Wie BW Wickrathhahn die alte Heimat auf Vordermann bringt

Wer durch das beschauliche Wickrathhahn ganz im Südwesten Mönchengladbachs läuft – über die Brinkmannstraße, vorbei an der Katholischen Kirche Herz-Jesu, bis zur Priorstraße – der steht nach einigen Gehminuten vor dem Buchholzer Wald. Dort am Waldesrand – im Schatten der hoch gewachsenen Bäume – liegt mitten in der Idylle der Fußballplatz vom FC Blau-Weiß Wickrathhahn.