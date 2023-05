„Der Frust und die Wut sind groß“ Wie es in Holt zum Bruch zwischen Mannschaft und Verein kam

Das Ende kam per WhatsApp-Nachricht in den Gruppenchat – spät an einem Montagabend Ende April, immerhin aber ausführlich über mehrere Absätze geschrieben. Die Kurzfassung: Die erste Mannschaft wird degradiert und darf künftig nur noch in der dritten Mannschaft auflaufen, stattdessen spielt die Reserve, als „Locos“ bekannt, die Saison in der Kreisliga A zu Ende. Verfasser: der Sportliche Leiter Marco Sommer; Adressat: die erste Mannschaft von Grün-Weiß Holt.